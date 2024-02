Ragazzi Erasmus studiano il territorio

Un gruppo di studenti europei dell’Erasmus è arrivato a Pontremoli per uno studio del territorio. Arrivano da Polonia, Portogallo, Spagna, Croazia, Grecia, Spagna e Italia: sono stati ricevuti dalla vicesindaca Clara Cavellini. Gli studenti Erasmus al rientro sono tenuti a compilare un questionario che risulta essere una importante fonte di informazione per molti aspetti, dalla scelta della destinazione e motivazioni iniziali fino alla soddisfazione finale. Gli studenti guidati da Sigeric hanno visitato il Museo delle statue stele, nei prossimi giorni saranno impegnati nella ricerca di dati sulle caratteristiche socio- economiche del territorio. Dovranno anche acquisire notizie di carattere etnografico: è stata loro proposta la leggenda del lupo mannaro. Secondo il racconto popolare il licantropo terrorizza le notti degli abitanti del Piagnaro, il borgo più antico della città e popola di rumori e visioni le strette vie. Chi lo incontra se vuole salvarsi non lo deve guardare per non morire di paura. E se riesce a salire tre scalini può considerarsi fuori pericolo. Secondo la tradizione per guarire colui che è affetto da licantropia occorre forargli una mano con una lesina da calzolaio. La storia ha incuriosito gli studenti che si apprestano a scrivere relazioni sull’esperienza.

Natalino Benacci