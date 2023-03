Ragaglini punta sui giovani "Centri di aggregazione, consulta e un vero Its"

All’assemblea pubblica organizzata al teatrino dei Fratelli Cristiani, il candidato a sindaco Cesare Ragaglini ha lanciato un appello al senso civico degli elettori e all’amplia platea di chi ormai (troppi) si astiene dal voto. Un invito a partecipare, rivolto in particolare ai giovani, perché "anche non votare è una scelta che ci obbliga però ad accettare quel che decidono gli altri che esercitano un diritto collettivo, che appartiene a tutti. Non vi dovete accontentare. Non vi dovete rassegnare. Avete il diritto e il dovere di chiedere sempre il meglio alle amministrazioni pubbliche. E siete voi a decidere chi deve amministrare la città".

Un incontro che ha affrontato tanti dei temi della campagna elettorale, dalla sanità al turismo passando attraverso il tema principale che rappresenta l’asse strategico del programma di Ragaglini, ossia la tutela dell’ambiente che coinvolge ogni aspetto del vivere quotidiano. Il candidato si è inoltre soffermato molto sulla situazione dei giovani. "Sono anni che sentiamo ‘parlare dei giovani’ a tutti i livelli da qualsiasi politico, tutti ci riempiano la bocca con i giovani che sono il futuro, che devono prendersi carico il loro destino. Mentre diciamo queste cose, con la stessa facilità al tempo stesso il Paese li umilia facendoli passare attraverso prove eterne, senza dargli responsabilità, senza aiutarli davvero. Su Massa Carrara c’è la necessità di avere al più presto un vero e proprio polo di formazione specialistica post diploma Its, non una semplice sede distaccata. Servono poli di aggregazione, bisogna dare più informazioni. E devono avere in eredità da noi una città migliore di quella che ci hanno lasciato i nostri genitori".

Dal pubblico è intervenuto Tommaso Frulletti, 21 anni, che ha chiesto al candidato la possibilità di progetti concreti come il consiglio comunale dei giovani "una palestra" per essere parte attiva della comunità. "L’intenzione – ha concluso Ragaglini – è quello di istituire una consulta comunale dei giovani, dai 14 ai 30 anni, dove sarete voi stessi a nominare i vostri rappresentanti, presidente e vice presidente. A questo organismo le istituzioni, il sindaco o gli assessori, potranno partecipare ma senza diritto di voto. Avrà il compito di discutere i problemi e le criticità del mondo giovanile, analizzare le possibili soluzioni e proporle all’amministrazione".