Ragaglini, patto con i cittadini oggi alle Stanze

Oggi alle ore 17.30 è in programma un confronto fra il candidato a sindaco Cesare Ragaglini e la cittadinanza, moderato da Monica Giandotti, giornalista televisiva conduttrice del programma Agorà della Rai. "E’ un incontro che abbiamo voluto organizzare in forma aperta con i cittadini, una sorta di assemblea vera e propria con l’obiettivo di stringere una sorta di patto con la comunità. Il candidato a sindaco Cesare Ragaglini racconterà se stesso, la sua storia e la sua vita, che cosa lo ha spinto a mettersi in gioco per la carica di primo cittadino di Massa, la sua città che ha sempre avuto nel cuore durante tutta la sua carriera internazionale. Dall’altro lato ci saranno i cittadini che con le loro domande, curiosità, i dubbi e le speranze per dare al territorio un futuro migliore potranno sciogliere ogni riserva sul candidato. A moderare l’iniziativa una giornalista conosciuta a livello nazionale che saprà dare la sua impronta all’evento". Un evento pubblico a cui si arriva comunque dopo un lungo lavoro, come rimarca Ruggero Porta, candidato portavoce dela lista Ragaglini sindaco: "Abbiamo un programma di 150 pagine che è frutto di oltre un anno di lavoro, di una campagna di ascolto portata avanti ni modo capillare incontrando le persone nei vari quartieri. Un programma che è a disposizione di tutti e che il candidato spiegherà durante l’incontro, rispondendo alle domande della giornalista e dei cittadini. Nella nostra proposta non ci sono segreti, non ci sono scheletri nell’armadio da nascondere – conclude Porta –: ci presentiamo alla città e agli elettori con tutta la chiarezza del programma e l’esperienza internazionale del candidato Ragaglini per proiettare Massa nel futuro almeno da qui ai prossimi 20 anni".