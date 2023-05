Ragaglini fuori dal consiglio comunale E Dell’Ertole promossa in ogni caso

Il conto della ripartizione dei consiglieri comunali non è semplice. E infatti, nei primi calcoli effettuati, c’è stato un errore. Sono stati presi i voti del candidati a sindaco anzichè quelli della lista. Il risultato è che Cesare Ragaglini (salvo apparentamenti) non entra in consiglio comunale, nè in caso di vittoria di Persiani né se vince Ricci. Rispetto a quanto pubblicato oggi, al posto di Ragaglini, se vince Persiani, entra Dina Dell’Ertole di Massa è un’altra cosa (coalizione Ricci) Ma vediamo la composizione del consiglio nelle due ipotesi, ripetiamo senza apparentamenti.

Persiani sindaco: 8 consiglieri alla lista Persiani (Giovanni Giusti, Claudia Mercanti, Daniele Carmassi, Alfredo Camera, Simone Ortori, Monica Bertoneri, Lodovico Andreazzini e Agostino Incoronato); 7 alla Lega (Francesco Mangiaracina, Filippo Frugoli, Giorgia Garau, Andrea Cella, Marco Battistini, Paolo Balloni ed Eleonora Cantoni); 3 Civici Apuani (Valeria Della Pina, Giovanbattista Ronchieri e Roberto Acerbo); 2 Forza Italia (Matteo Bertucci e Matteo Basteri). Al centrosinistra di Ricci toccherebbero 6 consiglieri: oltre al candidato Enzo Ricci, 4 del Pd (Daniele Tarantino, Giovanna Santi, Gabriele Carioli e Stefano Alberti) e 2 della lista Massa è un’altra cosa (Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole). 4 seggi alla coalizione di Guidi, di cui oltre al candidato sindaco Marco Guidi sono 2 a Fratelli d’Italia (Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani) e 1 alla lista Guidi sindaco (Lorenzo Pascucci). Entrerebbero inoltre Daniela Bennati (Polo Progressita).

Ricci sindaco: 12 cossiglieri al Pd (oltre a Tarantino, Santi, Carioli e Alberti entrerebbero Elena Mosti, Anna Maria Mosti, Giorgio Berti, Rosaria Bonotti, Chiara Catalano, Claudia Giuliani, Carolina Farneti ed Ergest Cobaj); 5 seggi a Massa è un’altra cosa, (oltre a Zaccagna e Dell’Ertole anche Jessica Brizzi, Sirio Bonini e Giulia Barsotti); 2 alla lista di Evangelisi (Fabio Evangelisti e Carlo Del Nero); 1 a Verdi-Sinistra Italiana (Angelica Gatti). 7 consiglieri alla coalizione di Persiani: oltre all’ex sindaco, 3 alla lista Persiani (Giusti, Mercanti e Carmassi), 2 alla Lega (Mangiaracina e Frugoli), 1 ai Civici apuani (Valeria Della Pina). 4 seggi anche in questo caso per Fratelli d’Italia, quindi con la medesima suddivisione e 1 per il Polo Progressista, sempre Daniela Bennati.