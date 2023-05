Ragaglini e il rilancio della cultura "Malaspina gioiello da valorizzare" Stoccata di Ricci su Casa Ascoli

"Il Castello Malaspina è il simbolo della città, l’edificio storico museo di se stesso più amato dai massesi. E’ una delle principali attrazioni che richiama l’attenzione dei turisti, per la sua posizione privilegiata che si affaccia sulla città subito alle spalle del centro storico. Non può però restare per sempre contenitore vuoto: deve vivere di eventi e iniziative, deve essere riqualificato e ‘riempito’ di contenuti. Deve essere accessibile e aperto il più possibile. E’ inutile nasconderlo: le gestioni precedenti, compresa l’ultima, sono state insufficienti sotto l’aspetto della valorizzazione e promozione del castello e la colpa è delle amministrazioni che si sono succedute". Ne è certo Ruggero Porta, portavoce dell’associazione Politikè a sostegno del candidato Cesare Ragaglini. "Si tratta di scelte politiche, di dove indirizzare le risorse di cui il Comune dispone. Le scelte parlano da sole: non si può pretendere che il castello funzioni se si destinano sì e no 50mila euro l’anno alla sua gestione e non perché manchino le risorse visto che poi se ne spendono 100mila magari per un concerto, se pur pregevole ma a vantaggio di pochi e che dura una notte in piazza Aranci". Le idee di Politiké sono chiare: "Prima di tutto riporteremo la gestione del castello sotto l’egida del Comune attraverso l’Istituto Valorizzazione Castelli, come era prima dell’affidamento alla cooperativa Earth di Sarzana. Ivc di cui il Comune è socio e di cui esprime il presidente: un controsenso quanto fatto negli ultimi 5 anni. Poi aumenterermo i fondi per gestire aperture, servizi e iniziative al Castello Malaspina. Avvieremo subito le pratiche per far riaprire anche il punto ristoro all’interno delle mura, chiuso da troppo tempo: un danno per la fruibilità della struttura. Sosterremo poi la procedura di federalismo demaniale, avviata dalla precedente amministrazione e alla quale diamo atto di aver fatto questa scelta, per completare l’acquisizione al patrimonio del Comune il Castello Malaspina. Ben vengano anche le risorse intercettate tramite il Pnrr da 750mila euro ma è nostra intenzione trovarne di ulteriori".

In fatto di gestioni comunali il candidato a sindaco per il centrosinistra, Enzo Ricci e Claudia Giuliani, portavoce donne Pd, parlano di Casa Ascoli: "È sempre meglio tardi che mai, per cui reputo un fatto positivo che, finalmente, anche dai membri della passata amministrazione ci si renda conto di quanto sia stata disastrosa la gestione di Casa Ascoli. Ma questo mea colpa non cancella le responsabilità politiche degli ultimi 5 anni. Chi ha governato la città ha compiuto scelte - aggiunge Ricci - che hanno prodotto effetti doppiamente negativi, perché da una parte sono stati ridotti i servizi agli anziani, e dall’altra sono state messe in grave difficoltà finanziaria le realtà sociali del nostro territorio".