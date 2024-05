Raffica di controlli delle forze dell’ordine. Identificate 193 persone, 113 mezzi sotto la lente

Nei giorni scorsi nella provincia Apuana si è svolta una nuova e capillare attività di controllo del territorio da parte degli uomini della polizia con il supporto di carabinieri, Guardia di finanza, reparto Prevenzione crimine di Firenze e polizia municipale. I servizi ad “alto impatto”, predisposti dal Prefetto Guido Aprea in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e attuati con apposita ordinanza dal Questore Santi Allegra, perseguono la finalità di garantire la sicurezza dei cittadini, contrastando i fenomeni di microcriminalità e illegalità diffusa.

L’attività delle forze dell’ordine si è concentrata a Massa nei luoghi di maggior ritrovo di persone e nelle vicinanze della stazione ferroviaria, mentre a Carrara si è svolta nelle zone più isolate per prevenire spaccio di sostanze stupefacenti ed in particolare furti in abitazione, così come lungo il litorale. Nel corso dell’attività sono stati effettuati anche numerosi posti di controllo per contrastare i gravi fenomeni della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 193 persone e controllati 113 veicoli ed accertate 3 violazioni del Codice della Strada, di cui 2 per non completa efficienza dei veicoli ed una per utilizzo del cellulare alla guida.