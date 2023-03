Rafael Torcasio, lo strazio dei colleghi: “Era uno di famiglia, aveva un cuore mite”

L’esterno dell’abitazione dove l’elettricista lavorava martedì sera

Carrara, 16 marzo 2023 – “Era uno di famiglia, lavorava con noi, è un colpo durissimo". A parlare così è uno dei due titolari (lui, Diego, e sua sorella Arianna) della Silectra srl. E’ la ditta con sede a Carrara in via Frassina (siamo a due passi dal confine con Massa, a pochi metri dalla sede di Confartigianato) dove lavorava Rafael Torcasio, l’uomo di 63 anni morto martedì mentre faceva un sopralluogo a Luni. I titolari della Silectra (una piccola ma attiva ditta fondata e resa prospera dal padre, che ora è in pensione e si diletta nella pittura) sono agitati ma alla fine almeno due parole con il cronista la scambiano. Parlano più volentieri i loro vicini, che appaiono autenticamente addolorati per la tragedia: "Era una persona simpatica, sempre cordiale, sorridente – spiega il dipendente di una delle tante aziende presenti in zona - . Lavorava nel settore degli impianti elettrici civili, spesso insieme al figlio. Due brave persone". Un collega conferma che Rafael aveva radici sudamericane: "La madre era argentina - commenta - e i genitori avevano una ditta in quel paese".

Tornando al luogo dove è avvenuta la tragedia, ieri la valigetta degli attrezzi era ancora sul pavimento del salone in costruzione, insieme al giubbotto da lavoro appeso allo schienale di una sedia e alla scala in metallo al centro della stanza. A pochi metri un lago di sangue, sotto lo scalone in legno che collega il pianoterra al soppalco. Rafael Torcasio è caduto dall’altezza di un paio di metri ed il suo corpo senza vita è stato ritrovato dal figlio. Sapeva che il padre stava lavorando all’impianto elettrico di una villetta in costruzione in via Braccioli a Luni, vicino all’area archeologica. Ora sarà l’esame autoptico disposto dal Pm Elisa Loris a stabilire se l’uomo, elettricista esperto, sia caduto a causa di un malore. Una dinamica sfortunata. L’altezza dalla quale è caduto non è eccessiva. Infatti non era stato allestito alcun ponteggio ma l’uomo è precipitato dalla scala in legno tra i due piani. Purtroppo Rafael era da solo al lavoro e la morte potrebbe risalire a diverse ore prima del ritrovamento del corpo da parte del figlio. Inoltre stava lavorando all’interno della casa quindi era impossibile vedere da fuori e tanto meno dalla strada.

In una nota congiunta le segreterie spezzine di Cgil, Cisl e Uil si sono strette alla famiglia di Rafael Torcasio chiedendo che venga fatta luce sulla dinamica dell’ennesimo incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro. "Purtroppo le morti nei cantieri per caduta dall’alto sono ricorrenti e queste tragedie non devono più accadere. Bisogna verificare se nel cantiere di Luni siano state messe in atto tutte le procedure di sicurezza; e bisogna aumentare i controlli in tutti i cantieri, potenziando il numero degli ispettori, come chiediamo da tempo. Non è pensabile che nel 2023, con le norme e le tecnologie sulla sicurezza che abbiamo a disposizione, si muoia ancora sul posto di lavoro. Una strage che va fermata".