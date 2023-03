Raduno a Montedivalli per i pittori di ogni età

Teatro, fiere di primavera, ma anche mercatini e visite guidate. Nel fine settimana la Lunigiana propone molti appuntamenti. Stasera al Teatro Quartieri di Bagnone, alle 21, ci sarà ‘Eppure era bella la sera’, drammaturgia e regia di Livia Gionfrida, con Livia Gionfrida e Giulia Aiazzi, fisarmonica e voce di Simone Faraoni, un reading musicale che dà voce alle vicende individuali delle donne della Resistenza. Domani e domenica, invece, è previsto un viaggio nella storia di Aulla e della Fortezza, dalle 14 alle 16.30, con le guide di Sigeric. Si tratta di visite guidate ogni 45 minuti (prenotazione non obbligatoria) a ingresso gratuito per i residenti nel comune di Aulla. Sempre domenica, in piazza Girella a Monti di Licciana Nardi, è in programma la ’Fiera di primavera’ con tante bancarelle.

Appuntamento particolare per le frazioni sul confine tra Toscana e Liguria che si incontreranno domenica nell’antico borgo di Montedivalli, a Podenzana. Una giornata conviviale per celebrare la capacità espressiva delle diverse generazioni, dai bambini della scuola dell’infanzia ai pittori ’diversamente giovani’. Appuntamento alle 10 al campo sportivo di Bolano, poi arrivo a Montedivalli e pranzo in piazza. Il luogo si potrà raggiungere in auto, in bici e a piedi. Ci sarà una rassegna pittorica oltre i confini all’insegna della socialità. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Podenzana e da Viviamo Albiano, in collaborazione con il comitato promotore di Bruscarolo, Genicciola e Montedivalli.