"Radiologia in affanno Si intervenga"

Fials denuncia la situazione insostenibile nel servizio di Radiologia Medica e tecnica, tramite il segretario provinciale Renzo Barbieri. "Ad oggi i medici e i tecnici non sono sufficienti a garantire i servizi necessari per evadere le richieste di esami. Sappiamo dell’intenzione di chiudere il centro di Carrara: sono quasi terminati i lavori per installare la Risonanza al piano terra del monoblocco. Si installa la nuova Tac di ultima generazione, poi nel programma aziendale c’è la sospensione dell’attività. Un controsenso. Altra assurdità è l’ultima delibera regionale che invece di programmare assicurazioni nomina un altro burocrate. Serve assumere personale e si azzererano tutte le liste di attesa. Ricordiamo che il privato guarda al profitto non alla società e ai loro bisogni".