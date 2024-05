Radio Cb, incontro con i cittadini

L’associazione Radio C.B. di Villafranca promuove una mattinata al gruppo, per farsi conoscere e incontrare la cittadinanza. Appuntamento domani alle 9 nella sede del gruppo in via degli Orti, con il benvenuto ai partecipanti e la presentazione dell’associazione. Sono previsti gli interventi del presidente della struttura regionale, provinciale, del sindaco di Villafranca, del direttore dello stabilimento Solvay di Massa e del presidente della Coaf. A seguire il taglio del nastro della nuova sede, con benedizione e visita ai locali appena sistemati. Seguirà l’inaugurazione di una nuova motopompa donata all’associazione, i volontari daranno anche dimostrazione del suo utilizzo. Per finire un rinfresco per tutti i partecipanti.