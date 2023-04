Racconti d’arte con Monica Michelotti al Centro ricreativo comunale

Racconti d’arte al Centro ricreativo comunale in piazza Dodi a Pontremoli, dove la pontremolese Monica Michelotti, nei giorni scorsi, ha raccontato la sua esperienza di docente con 30 anni di servizio all’Accademia di belle arti di Carrara. Nel suo curriculum non solo la didattica ma la sua esperienza di artista. Come docente si è impegnata a educare gli studenti che vengono da tutte le parte del mondo, in maggior numero cinesi, a diventare futuri artisti o insegnanti cercando di dare loro stimoli visivi e tattili e le competenze necessarie. "Possono scoprire che ci sono due tipi artistici – ha spiegato – quello visivo e quello tattile e capire meglio a quale appartengono". La docente ritiene che l’arte sia un valore, che si può trasmettere e insegnare, qualora sia vissuta con amore e competenza, ovvero capace di far emergere negli studenti una maggiore conoscenza di sé da esprimere anche attraverso il prodotto artistico.

Monica Michelotti è anche artista pittrice, scultrice, illustratrice: ha realizzato diverse opere pubblicate sulle copertine di libri della casa editrice Franco Angeli di Milano ed essendo nata a Pontremoli, città del libro, da anni realizza libri d’artista (libri oggetto) coinvolgendo anche i suoi studenti a partecipare a mostre in Italia e all’estero di libri d’artista. "Gli studenti si avvicinano al libro d’artista durante i laboratori – ha aggiunto – possono quindi sperimentare questo nuovo linguaggio, realizzando le loro opere in maniera singola oppure in gruppo, utilizzando diversi materiali e forme: tonda, rettangolare, quadrata, usando gesti creativi che evocano emozioni, sentimenti, stati d’animo, ricchi di messaggi poetici, ecologici, di mondi interiori ricchi di contenuti e significati, utilizzando linguaggi grafico-pittorici, materici, verbo-visuali

e visivi-tattili".

Natalino Benacci