Raccolti oltre 200 medicinali

Si è tenuta alla Farmacia Comunale da parte del Gruppo Alpini locale la Giornata del Banco Farmaceutico, un modo di portare solidarietà al prossimo, in questo caso chiedendo a chi giungeva in farmacia di donare qualche medicinale. "Presenti oltre a me in rappresentanza delle Penne Nere di Fivizzano ,il sottoscritto – racconta Piergiorgio Belloni – Francesco Tesconi e Teresa Gianni, una laureanda che è venuta a darci una mano. In servizio c’era la dottoressa Cristina Chinca". Le persone hanno risposto presente alla richiesta di donazioni: "Sono state molto generose: a fine giornata abbiamo ricevuto ben due scatoloni pieni di medicinali – dice Belloni – soprattutto per i bambini. Si tratta principalmente di prodotti contro la tosse, antidolorifici, antinfluenzali, pomate e così via".

Questi medicinali vengono poi consegnati "all’associazione Papa Giovanni XXIII, in questo caso della Toscana, per le mamme e i bambini assistiti –precisa l’ex sergente degli Alpini – si tratta di un’associazione che opera in tutta Italia e ha case-famiglia in ogni regione. Sono infatti 50 anni che i padri e le madri delle case-famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII condividono la propria esistenza con bambini, disabili e persone emarginate, accogliendoli nelle proprie abitazioni e sostenendoli per la vita, dando loro affetto e amore. Si tratta di uno straordinario progetto, sorto nel 1973, dal fondatore don Oreste Benzi che continua a progredire ancora oggi in più di 300 case-famiglia e presso famiglie in oltre 40 paesi del mondo. E’ lì che migliaia di persone trovano la risposta al bisogno naturale richiesto dallo spirito di ognuno di noi: quello di sentirsi amato".

Roberto Oligeri