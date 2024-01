Raccolta scolastica di rifiuti elettronici

Una raccolta rifiuti specifica, dedicata a scuole ed edifici pubblici. L’amministrazione comunale di Podenzana si è aggiudicata un contributo con cui intende incentivare la raccolta dei piccoli RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, organizzando, in accordo con il gestore Lunigiana ambiente, in scuole ed edifici pubblici comunali. Appuntamento stamani alle 10 a Podenzana capoluogo e alle 11 a Montedivalli per l’inaugurazione. Sono stati installati 4 contenitori da 120 litri al polo scolastico di Podenzana e di Montedivalli, a Palazzo civico a Podenzana e nella sede distaccata comunale a Montedivalli. Ciascun contenitore servirà a separare i diversi RAEE, raccogliere telefonini e tablet, carica batterie, asciugacapelli, tostapane e altri piccoli elettrodomestici. Il servizio di raccolta sarà realizzato attraverso apposito automezzo, dotato di pedana idraulica, acquistato e messo a disposizione dell’amministrazione, tramite il contributo ricevuto. I rifiuti raccolti saranno conferiti al Centro di raccolta di Boceda di Mulazzo.