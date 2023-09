Raccolta fondi per sostenere ‘Open Arms’

Raccolta fondi del Pd della Toscana a favore della Open Arms, la nave sanzionata per aver salvato delle vite in più missioni e ancora in fermo al porto di Marina di Carrara. "Salvare le vite non è una colpa, ma un dovere morale – spiega Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana –. Il Partito Democratico della Toscana ha voluto contribuire con una donazione alle missioni della Ong la cui nave è ancora ferma, per sanzione, dopo aver sbarcato 196 persone. L’idea che un nostro contributo si trasformi in pasti, salvagenti, abiti, coperte e opere di manutenzione di questa nave pronta a salpare di nuovo, ci fa sentire parte delle loro missioni, mentre sosteniamo ogni giorno una politica migratoria fatta di accoglienza".