Raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza

La Croce rossa di Albiano Magra è un vero punto di riferimento. Offre servizi di ogni tipo ed è anche centro di aggregazione. Ecco perché adesso chiede aiuto a tutti i cittadini. Il Comitato di Albiano Magra ha intenzione di comprare una nuova ambulanza, ma serve supporto della popolazione. "Insieme possiamo arrivare ovunque - scrivono i volontari sulla pagina Facebook del gruppo -, aiutateci a raggiungere l’obiettivo per acquistare una nuova ambulanza, per rendere un servizio migliore, più efficace e sicuro. E’ necessario acquistare una nuova ambulanza, indispensabile per garantire il servizio di emergenza: andrà a sostituire una delle tre, più vecchia. Grazie anche ai contributi donati dai cittadini, finora, abbiamo potuto dare continuità alla nostra missione, garantendo efficienza ed efficacia, formazione e professionalità del soccorritore. Con i contributi abbiamo potuto acquistare equipaggiamenti, mezzi e presidi medicali, tutti costi interamente a carico dell’associazione. Diciamo fin d’ora sentito ringrazie per i contributi che arriveranno". Si può donare attraverso GoFundMe o con un bonifico alle seguenti banche: Bper Banca (IBAN IT 02 M 05387 49700 0000 47274115); Credit Agricole (IT 41 W 06230 49701 0000 43866837); Poste italiane (IT 14 A 07601 13600 0010 25282219).