Raccolta fondi della Caritas per il Marocco

La Caritas diocesana apuana si unisce alla raccolta fondi indetta da Caritas Italiana per far sentire la propria vicinanza alla popolazione del Marocco, in particolare della regione di Marrakech, colpita dal terremoto. Come aiuto immediata la Cei ha deciso lo stanziamento di 300mila euro dai fondi 8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica. La Caritas italiana, che collabora da molti anni con le Caritas in Marocco in vari progetti a favore di persone particolarmente vulnerabili, sta seguendo costantemente le notizie che giungono dal Paese nordafricano. È possibile sostenere l’azione di Caritas Italiana in questa emergenza, utilizzando solo il conto corrente postale numero 347013, facendo donazione online, oppure con un bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Marocco”.