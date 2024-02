Raccolta di firme per la proposta di legge sul suicidio assistito

L’associazione Luca Coscioni in collaborazione con i Giovani Democratici apuani (nella foto) sarà presente a Massa per la sottoscrizione della proposta di legge regionale in tema di fine vita sulle ’procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza del 2019 della Corte Costituzionale’. I banchetti di raccolta firme saranno stamani e il 27 febbraio in piazza Palma a Massa, venerdì 23 e il 1 marzo in piazza Betti a Marina di Massa, dalle 9 alle 13. "E’ una proposta di legge – sottolineano Carlo Del Nero, per l’associazione Luca Coscioni, e Carolina Farneti, segretaria provinciale dei Giovani Democratici – che va a definire un termine certo entro il quale l’Asl di riferimento deve dare risposta al paziente richiedente il suicidio medicalmente assistito. È una battaglia di umanità".