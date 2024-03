Quiriconi chiede le dimissioni di Gianfranceschi

Chiede la dimissioni dell’assessore al Bilancio Raffaello Gianfranceschi. Da quando è subentrato all’uscente Manuela Aiazzi, lo storico consigliere comunale Franco Quiriconi (nella foto) ha promesso un’opposizione di fuoco all’amministrazione guidata dal primo cittadino Gianni Lorenzetti. Ora l’esponente di Forza Italia chiede il passo indietro di uno dei componenti della maggioranza, attualmente assessore al Bilancio. E lo fa tramite un atto protocollato dal Comune di Montignoso lo scorso 5 marzo.

Il documento è indirizzato al sindaco Gianni Lorenzetti, al segretario generale e al presidente del consiglio comunale, al Prefetto Guido Aprea e anche al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nell’atto si legge: "Il sottoscritto Franco Quiriconi, premesso che il consigliere Raffaello Gianfranceschi nell’ottobre 2021, al momento della sua elezione ha rilasciato un’autocertificazione circa la non esistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità che si è dimostrata non veritiera quanto lo stesso risultava debitore del Comune" e che "ciò si evince dalla documentazione presente all’ufficio di segretaria e all’ufficio tributi del Comune di Montignoso". Quindi Quiriconi chiede "l’emissione dell’atto di decadenza del consigliere Gianfranceschi da tutte le cariche ricoperte in questa amministrazione, ai sensi del decreto presidenziale 445 del 2000, articolo 75 comma 1".

E rincara la dose: "Non ho ancora avuto modo di avere accesso agli atti, mi è stata negata la pratica – spiega –. Cosa aspetta il sindaco a mettere in essere quello che gli sto chiedendo?". La parte presa in causa, ovvero lo stesso Gianfranceschi, si limita a "non commentare, perché non sono a conoscenza di quanto dice Quiriconi e a cosa si riferisca".