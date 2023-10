Quindici migranti nell’ex Rsa. In arrivo anche due donne incinte: "Così favoriremo l’integrazione"

Quattro famiglie di migranti saranno ospitate nell’ex sede storica della Rsa Galli Bonaventuri di Via dei Mille. Lo hanno confermato al sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, il presidente e il direttore della Cooperativa Compass di Massa Cesare Ugolotti e Umberto Giorgi nel corso di un incontro ieri in Municipio. Il sindaco nei giorni scorsi si era lamentato per non essere stato informato delle iniziative per trasformare, sia pure provvisoriamente, l’ex pensionato in un Centro di accoglienza straordinaria della Prefettura per far fonte all’accoglienza dei migranti. Per questo aveva chiesto ai responsabili della cooperativa di chiarire il progetto che coinvolge la sede dell’ex pensionato, nato perché la Compass già gestisce i servizi all’asilo nido di Pontremoli e una casa famiglia a Mulazzo.

"I dirigenti della cooperativa mi hanno assicurato che pur potendo ospitare fino ad un massimo di 23 persone, la quota pontremolese si fermerà sotto 15 unità per consentire la miglior integrazione possibile – spiega Ferri – Si tratterà di gruppi familiari che saranno inseriti nei vari percorsi di assistenza. Due donne che arriveranno a Pontremoli sono partorienti e quindi avranno bisogno di un’assistenza particolare".

Sentite le condizioni il sindaco non ha fatto resistenza sul progetto che ha già trovato il consenso della Fondazione Galli Bonaventuri, presieduta dal vescovo Mario Vaccari. Anche se al momento il contratto di affitto con la Compass non è stato ancora firmato. "L’edificio è in regola al netto di qualche intervento specifico per rendere funzionale l’accoglienza dei migranti", ha precisato il presidente Ugolotti. Nel quartiere della zona sud del centro storico pontremolese, la notizia diffusasi a tambur battente dell’arrivo dei migranti, la scorsa settimana, aveva messo in allarme la popolazione. Ad accendere i fari sulla vicenda l’ospitalità occasionale in viale dei Mille di quattro migranti che dovevano essere accolti a Mulazzo e all’ultimo momento non era stato possibile farlo.

Gli abitanti del posto aveva notato uno strano via vai di pulmini carichi di migranti ed aveva subito pensato ad una decisione già presa. Ma era solo un ’incrocio’ non voluto: il minibus con i migranti diretto a Mulazzo si era fermato a Pontremoli per avere notizie di quelli pro tempore ospitati in via dei Mille.

Intanto nella giornata di ieri il sindaco Ferri e il prefetto Guido Aprea hanno tenuto una conversazione telefonica sulla problematica. Il primo cittadino ha ribadito la cautela del Comune su un tema delicato per la questione legata ai problemi di sicurezza riguardante la presenza di migranti, che nei mesi scorsi avevano occupato ripetutamente l’ex Convitto Marello dove avevano trovato una precaria sistemazione, nonostante le ripetute operazioni di sgombero. Il prefetto ha rassicurato il sindaco promettendo un piano articolato di monitoraggio delle forze dell’ordine.

