Qui Polo progressista "Noi assenti al tavolo? Non hanno ascoltato le nostre richieste"

di Alfredo Marchetti

All’indomani dell’ultimo tavolo di Centrosinistra il vero assente in via Cavour è stato il Polo progressista di Sinistra. L’appello lanciato dal deputato Riccardo Ricciardi in quota pentastellati non ha visto un seguito dalla base locale. Sembrava che finalmente l’amore fosse scoppiato.. e invece niente. La motivazione? La racconta l’ex consigliera comunale dei Cinque stelle Luana Mencarelli: "Perché non siamo andati al tavolo? È semplice. Abbiamo lanciato un messaggio a questa coalizione in maniera seria, ma non abbiamo ricevuto risposta. Nel corso di queste settimane abbiamo assistito a questi pesudo tavoli per capire cosa avevano in mente, poi abbiamo lanciato una richiesta chiara: sediamo tutti insieme, in parità, azzerando tutte le candidature in campo. La verità? Non ci ha risposto nessuno. Eravamo stati chiari, volevamo parlare di temi come abbiamo sempre fatto e poi trovare una proposta che poteva essere al di sopra di tutti per garentire gli temi che avevamo a cuore, ma questa cosa non è arrivata. Il Pd ha organizzato un altro tavolo senza risponderci, ci siamo limitatati a prenderne atto".

Dello stesso avviso anche Nicola Cavazzuti di Unione popolare: "Mi sembra che dal tavolo di ieri sera (lunedì, ndr) non sia uscito nulla di nuovo da quello che già sapevamo, ovvero che nessuno ha fatto un passo indietro come del resto noi chiedevamo, ma che non ha visto nessuna risposta. Abbiamo deciso di non partecipare a quel tavolo perché non sono arrivate le risposte che avevamo chiesto. Per quanto riguarda la scelta del nome che ci rappresenterà alle prossime amministrative siamo alle battute finali, entro breve troveremo una sintesi condivisa. Bernieri? Il suo profilo è ancora in campo".