"Qui non esiste lavoro precario" L’orgoglio e la forza di Sommariva

di Cristina Lorenzi

Un piano regolatore pronto fra un anno e mezzo, il water front in fieri, il continuo e necessario dialogo fra attività commerciali e turismo. Sono tante le sfide sul tavolo del presidente dell’Autorità Portuale Mario Sommariva, che in due anni ha fatto impennare i traffici in banchina da un milione e 400 a 5 milioni e mezzo. Un impegno nella crescita che va di pari passo con l’obiettivo di realizzare quell’armonia fra scalo e tessuto sociale che tanto gli sta a cuore. Questo ha spiegato ieri nel corso del suo intervento alla Camera di commercio durante il convegno su ’Il ruolo del porto di Marina di Carrara nell’economia e nella comunità locale’. "Fra i tanti dati illustrarti dallo studio – ha spiegato Sommariva – manca l’azzeramento dei lavoratori precari che prima lavoravano qualche giorno al mese e adesso hanno una busta paga di 26 giorni. Solo questo dà già un senso al porto". Ha poi risposto alle domande della giornalista Silvia Pieraccini, che moderava l’incontro, sull’iter del piano regolatore che il prossimo mese andrà in adozione per poi essere approvato nel giro di un anno e mezzo. Il nuovo porto avrà così un nuovo pontile adiacente la banchina Città di Massa, il prolungamento della Taliercio per dare spazio a navi da crociera più grandi, l’avanzamento dalla Buscaiol per realizzare quel travel lift di vitale importanza per la nautica. "Lo scopo del nuovo piano è spostare tutto il traffico commerciale a levante con una razionalizzazione dello scalo, conferire quegli spazi necessari per la nautica e potenziare le crociere".

"Per realizzare il nuovo piano saranno necessari cento milioni di euro che deriveranno dalle entrate dei traffici. Siamo cresciuti da un milione e 400mila tonnellate di merci movimentate a 5 milioni e mezzo. Siamo il porto che è più cresciuto in Italia. In questo l’unione con La Spezia non ci penalizza ma è valore aggiunto".

Tuttavia secondo Sommariva la vera forza dello scalo sta nell’armonia. "L’unione di tutti i soggetti che operano sulle banchine, dai terminalisti alle istituzioni fa la differenza. Tutti remano nella stessa direzione, Guardia di Finanza, Guardia costiera, dogana. Sono tutte istituzioni che quando operano insieme trovano soluzioni. Credo che l’armonia che regna fra tutti noi sia l’arma vincente per crescere e dare valore al territorio tutto". Infine un accenno sul water front: "Fra due anni di tornerà a passeggiare sulla diga foranea rinnovata".