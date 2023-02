Qui le cipolle sono le regine della cucina Ecco spiegato a cosa si deve il loro sapore

Dove sono le rape del contadino! Un tempo un contadino massese coltivava delle rape buonissime. Un anno avevano una forma più schiacciata con un sapore più forte. Erano cipolle! le cipolle massesi, con il loro tipico sapore.

Questa è la leggenda creata dalla nostra classe. Ma non è proprio tutto completamente inventato: la cipolla massese ha veramente un sapore diverso, in quanto sin dall’antichità essa viene coltivata con l’aglio, nella zona dei Loghi. Oltre a questo viene piantata nel terreno sdraiata e rincalzata, e grazie al clima, al mare e al terreno, prende il suo tipico e particolare sapore.

La nostra classe si è recata al mercato della Coldiretti “Campagna Amica” del mercoledì per vederla ma i coltivatori ci hanno detto che non è più stagione: si pianta verso Febbraio e si raccoglie ad Agosto, si coltiva da Massa a Pisa. Nella cucina massese è la regina di tanti piatti: con il baccalà, oppure cotta sotto la cenere, o fritta ad anelli, o in frittata, ma il massimo è il soffritto e, con pochi semplici ingredienti, la cipolla massese sarà sempre presente in ogni piatto.

(nella foto la cipolla disegnata dall’alunna Veronika Vyshnevska)