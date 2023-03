"Questo non è amore" La legalità va in scena

La questura celebra la giornata internazionale dei diritti della donna, organizzando un evento culturale sulla violenza di genere, con il contributo artistico della compagnia teatrale Musica e spettacolo ’Teatro lab officina23’. La rappresentazione teatrale dal titolo “Legami 3.0… Questo non è amore” al Teatro dei Servi è scritto e diretto da Alessandra Berti e ha visto la partecipazione di tutte le autorità locali e gli studenti delle superiori. L’iniziativa nasce dall’idea di coinvolgere i giovani in una riflessione profonda sul tema delle relazioni umane, attraverso un potente mezzo di comunicazione ed educazione, quale è il teatro e l’arte in generale, nella consapevolezza che la violenza di genere sia un problema culturale che investe necessariamente l’educazione dei giovani. L’idea di abbattere le sottoculture attraverso la cultura richiede il linguaggio vero, autentico e dirompente proprio del palco, il solo in grado di trasformare l’intimo coinvolgimento emotivo in un’esperienza collettiva.

E lo fa, in questa occasione, abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi, raccontando storie di sofferenza e coraggio, di violenza e amore, con un fine unico: infondere nelle vittime il coraggio di esternare il proprio disagio e denunciare. In scena, gli attori Alessandra Berti, Leandro Brilla, Gino Buratti, Antonella Ianuale, Giovanna Menchetti, Barbara Romani -ci conducono per mano in questo viaggio fatto di emozioni e introspezione. Intervenuti il questore Raffaele Cavallo, il prefetto Guido Aprea, e il procuratore capo Piero Capizzoto.