"Queste opere servono ma sono ancora toppe"

Lavori di ripascimento che servono, sono necessari per tutelare la costa, ma che restano una ‘toppa’ rispetto a una visione complessiva della problematiche e alla sua soluzione definitiva. E’ un’analisi che concorda su diversi aspetti quella del sindaco Francesco Persiani e del presidente regionale di Fiba Confesercenti, Stefano Gazzoli. "Il progetto attesta la necessità di interventi di ripascimento corposi e speriamo di vedere i cantieri già quest’anno – evidenzia il primo cittadino –. Quando la Regione si attiva e si muove nella direzione giusta non possiamo che essere collaborativi e sperare che possa portare contributi migliorativi alle spiagge". Nei giorni scorsi nella zona di Ronchi c’erano ‘scalini’ per entrare in mare anche alti un metro. Ma questo intervento da solo non basta. Da un lato il Comune di Massa resta in attesa di risposte sul masterplan della costa dal Frigido al Lavello da 36 milioni di euro, con il nodo dei vincoli Sir ancora vigenti. "Certo, c’è anche il problema della ricerca delle risorse – dice ancora Persiani –. Purtroppo il progetto bandiera della Regione contro l’erosione non è stato finanziato perché non rientra nel Pnrr. Nel frattempo portiamo avanti con il porto, i balneari e gli altri Comuni il progetto di costituzione di un ente che possa lavorare a opere di ripascimento costante".

Stefano Gazzoli evidenzia i punti positivi del progetto, chiedendo anche un’integrazione degli interventi su altri pennelli ormai ‘aggirati’ dalle onde che passano alle spalle delle radici e portano via la sabbia. Poi il presidente di Fiba Confesercenti guarda oltre: "Manca un disegno complessivo, sono toppe". "Dobbiamo fare come sull’Adriatico dove si disegna il futuro dell’intera costa, anche se poi si interviene a lotti. In questi progetti manca anche qualsiasi tipo di sperimentazione sulla tenuta della sabbia, visto che costa spostarla, uno studio su soluzioni strutturali più idonee e tecnologiche che possano essere spostate e rimosse, non statiche come gli scogli. Progetto – conclude il presidente di Fiba Confesercenti – che non è stato condiviso e che comunque ha costi troppo elevati per metro cubo di sabbia rispetto ancora all’adriatico dove pagano circa un terzo rispetto a noi".

F.S.