Questa è una città per anziani: i progetti . Un “age pride“ e un percorso di ascolto

La città punta a diventare a misura di anziano. Questa almeno l’idea alla base del progetto della Consulta anziani del Comune di Carrara ‘Tra sogni e bisogni’, iniziativa che si rivolge al 30 per cento di over 65 che abitano a Carrara. Un dialogo con la popolazione della terza età realizzato di concerto con l’assessorato al Sociale per capire bisogni e aspettative.

Si parte giovedì alle 16 da Bedizzano, dove nei locali dell’oratorio don Guido è in programma il primo incontro del percorso di ascolto della Consulta anziani. Seguiranno gli appuntamenti del 23 aprile nella sala di rappresentanza di palazzo civico a Carrara, e quello del 7 maggio nell’oratorio della Madonna del Cavatore di Bonascola. Dopo di che saranno ascoltati i pensionati degli altri quartieri che compongono la città. L’iniziativa che vede la collaborazione della Consulta giovani del Comune, è stata presentata ieri mattina a palazzo civico dall’assessore al sociale e vice sindaca Roberta Crudeli, dal presidente della Consulta Fabrizio Rocca e da Dianora Della Bona della Cisl pensionati. "L’idea è quella di migliorare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità – ha detto il presidente Rocca –. C’è un grande senso di sfiducia verso le istituzioni e noi vogliamo ridurlo. Un percorso di ascolto, ma anche un momento di riflessione con la partecipazione delle associazioni. Partiremo da Bedizzano per parlare di paesi a monte, ma proseguiremo il tour e in ogni occasione saranno coinvolte anche le tante realtà che compongono la consulta: sindacati, associazioni, enti del terzo settore. Ognuna di queste realtà dovrà, ognuna secondo le proprie specificità e secondo quanto acquisito durante i vari incontri, elaborare delle proposte di contributo in risposta ai bisogni, alle criticità e alle indicazioni della popolazione anziana. Tutto ciò sarà al centro di un momento di condivisione, un ‘Age pride’, che organizzeremo quest’estate e nel quale ci piacerebbe coinvolgere tutta la città, a cominciare dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta giovani".

Soddisfatta la vice sindaca. "Vorrei sottolineare che dopo qualche anno di assenza l’impegno dell’amministrazione è stato quello di ricomporre la Consulta anziani – ha aggiunto Crudeli –. In questi mesi abbiamo rinnovato il regolamento e della Consulta ora fanno parte rappresentanti di sindacati, associazioni, e gli enti del terzo settore che si occupano della terza età e dei suoi bisogni. I progetti che stanno partendo vanno proprio in questa direzione: avvicinarsi agli anziani, incontrarli sul territorio per ascoltarne bisogni, necessità e proposte. Sarà anche l’occasione per informare gli anziani sui servizi che già esistono e che spesso non sono conosciuti, per esempio lo sportello ‘insieme’ che fornisce informazioni sulle previdenze o le attività delle biblioteche". "Questo progetto sarà anche un interscambio tra anziani e giovani che sarà di beneficio per tutti – ha concluso Della Bona –. Gli anziani in un certo senso rivivono e i giovani imparano. Abbiamo tante idee".

Alessandra Poggi