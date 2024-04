Quercioli, sos per parco e piazza: "Renderli di nuovo attrattivi"

Sos per far rivivere i Quercioli – piazza e parco – nell’interpellanza del consigliere comunale Stefano Alberti, che chiede al sindaco "quali interventi, da noi proposti, intende attivare e secondo quali tempistiche". "Nella tradizione che dall’Italia si è estesa all’Europa è lo spazio pubblico a caratterizzare la vita democratica e oggi la piazza è il luogo di riunioni, spettacoli, cerimonie mentre il parco rappresenta un luogo verde e ricreativo di particolare importanza per i cittadini – spiega – Un tempo sulla piazza e il parco dei Quercioli si affacciavano diverse attività commerciali e artigianali oggi sono solo attività ancora attive. Inoltre troppe volte il parco, sporco e con erba alta, ha fatto da brutta “cornice” a eventi e funzioni religiose. Visto che la mancanza di controllo del parco causa nei giovani e meno giovani insicurezza, che li allontana dall’area spesso anche teatro di comportamenti inadeguati al suo interno, è necessario favorire una gestione del parco in grado di assicurare il controllo, il decoro e la sicurezza dovuta. Peraltro, una necessaria riqualificazione dovrebbe riguardare anche il sagrato della chiesa Madonna dei Quercioli rendendolo più ampio e con nuova pavimentazione. Necessari l’installazione di nuovi e moderni lampioni, sia all’interno del parco sia nel perimetro stradale esterno, e il rifacimento del fondo stradale con asfalto ecologico colorato. Tali interventi darebbero una nuova immagine: l’area riqualificata potrebbe essere nuovamente attrattiva anche per attività di vicinato".