Quercia, si torna a giocare a tennis e calcetto

Si torna a giocare sui campi da calcetto e da tennis del centro scolastico sportivo Salvo D’Acquisto di Quercia: ultimati i lavori e definite le tariffe per il loro utilizzo. L’amministrazione comunale rimette a disposizione degli sportivi i campi nei giorni di apertura al pubblico della pista di atletica, quindi martedì e giovedì, dalle 16,30 alle 19,30, e il sabato, dalle 14,30 alle 17,30. E la giunta comunale ha stabilito anche il costo per utilizzare i campi: per il calcetto 50 euro per ogni ora di utilizzo senza illuminazione e 65 con illuminazione artificiale; per il tennis 15 euro l’ora senza illuminazione e 20 con la luce artificiale.

Per effettuare il pagamento occorre collegarsi alla home page del sito web del Comune di Aulla, cliccare su "Pago PA Pagamenti Online", poi accedere al portale dei pagamenti,, scegliere ‘Pagamento spontaneo’, quindi cliccare su ‘Utilizzo strutture comunali’ e compilare il format che compare sulla pagina web. Per informazioni e per prenotare i campi da calcetto e da tennis, si può telefonare ai numeri 0187400229221 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) oppure scrivere alla mail [email protected]

Ma resta una domanda in sospeso: riapriranno anche le piscine di Quercia. L’ultimo bando era andato deserto, ma c’è ancora speranza con un nuovo bando in arrivo. Quella del centro sportivo Salvo D’Acquisto di Quercia sembra una storia infinita, tra chiusure, lavori in corso, promesse e rinvii della riapertura. La pista di atletica è stata appena riqualificata, il palazzetto e i campi sportivi esterni sono aperti e funzionanti, per le piscine coperte invece c’è ancora da aspettare. Ci sono ancora lavori da fare ma, soprattutto, manca una società capace di far ripartire quello che era il fiore all’occhiello del Comune di Aulla.

La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del centro comunale, chiusa con un nulla di fatto: un bando impegnativo con la durata della concessione stabilita in nove anni per l’apertura dell’impianto, la gestione di segreteria, biglietteria, reception, pulizia dell’intero impianto sportivo, delle piscine con servizio di assistenza bagnanti, trattamento delle acque e organizzazione di corsi di nuoto e di ginnastica in acqua, la gestione del palazzetto dello sport, della pista di atletica, la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici. Le società sportive interessate, ma non potevano fare proposte su una gestione a lungo termine come quella prevista dal bando. Bisognerà trovare una soluzione per andare incontro al mercato, riducendo il margine di rischi, per invogliare società sportive a investire su Aulla.

Monica Leoncini