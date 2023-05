Quercia, arriva l’"Edu Camp" Bambini alla scoperta del loro corpo Ci sarà un corso di ’baby atletica’

Atletica, calcio, danza, ma anche compiti estivi. Arriva in Lunigiana il primo ‘Edu Camp’ targato Coni al Centro scolastico sportivo di Quercia. A otto mesi dalla ripartenza e visto il boom di iscrizioni, la società sportiva Atletica Lunigiana Aulla, col patrocinio del Comune, organizza al Centro scolastico sportivo di Quercia il primo Edu Camp targato Coni della Lunigiana, per un’estate ùll’insegna del sano movimento, un format pensato su misura per i bambini dai 6 ai 12 anni di età. I bambini, oltre all’atletica leggera, potranno praticare sport come pallavolo, basket, calcio, arti marziali, ginnastica ritmica, danza, rugby e ginnastica artistica. Non solo; ci saranno laboratori creativi e si potranno fare i compiti per le vacanze, sotto l’attenta guida di personale esperto. Non sarà un baby parking, ma un campus a numero chiuso per offrire un servizio di qualità. L’altra bella novità sarà la nascita del primo corso di ‘Baby Atletica’, dedicato ai bambini di 4 e 5 anni di età, lper avviarli a uno sport in futuro. Dal gioco alla corsa, dai salti ai lanci, i piccoli atleti svilupperanno le loro abilità motorie, migliorando la percezione del corpo nello spazio e riuscendo ad incanalare le energie in eccesso. Il corso in questione si terrà tutti i venerdì pomeriggio.

"Ringraziamo l’Atletica Lunigiana Aulla e le associazioni della Consulta dello Sport - commentano la presidente del consiglio comunale con delega allo sport, Giada Moretti e la consigliera con delega ai progetti estivi, Silvia Amorfini - per l’ammirevole disponibilità che hanno offerto nel collaborare al campus al Centro scolastico sportivo di Quercia. Così facendo, daranno un prezioso supporto alle famiglie nella imminente estate e ai ragazzi stessi, che avranno la possibilità di godere dei benefici che uno stile di vita sano può portare: lo stare bene attraverso l’attività sportiva. Un toccasana per lo spirito e l’umore, non solo per il fisico, stando insieme ai coetanei e divertendosi". Il sindaco Roberto Valettini, nell’esprimere la soddisfazione dell’amministrazione, concorda nel valorizzare al massimo quello che è già stato realizzato. Per tutte le informazioni su Edu Camp occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 335 6809163 (Irene), 320 1989344 (Ana) e 334 8594081 (Luana).