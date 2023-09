Quell’orto dove cresce l’autostima Tra capperi e peperoncini speciali

di Patrik Pucciarelli

In via dei Lecci 2 a Marina di Massa c’è il centro di socializzazione: un edificio con un orto e una serra. Al lavoro ci sono 16 ragazzi disabili, dai 18 ai 64 anni, che tra terra, semi e vendita portano avanti un percorso di vita. L’obiettivo è interagire e collaborare per conquistare la propria autonomia e fare parte attiva di quella che è diventata una grande famiglia. E’ il centro di socializzazione “La Comasca” e l’evento ‘Capperi che peperoncino’, giunto ormai all’ottava edizione, ieri ha aperto le sue porte, acceso i riflettori sull’orto, sulla serra, sui progetti frutto della collaborazione tra l’associazione ‘Insieme Aps’ e la cooperativa sociale ‘Compass’.

Si parte dalla semina, nel mese di gennaio, poi il primo germoglio fino alla racccolta dei frutti di un lavoro che non è solo agricolo. "Il tempo diventa fondamentale – racconta il presidente di ‘Insieme Aps’, Bruno Conti – l’attesa e la prima foglia, la soddisfazione di aver dato vita a qualcosa. Queste sono le terapie più importanti, quelle del fare che non riguardano solo il peperoncino, ma gran parte delle attività che fanno questi ragazzi". A seguirli ci sono i volontari, che spesso sono famigliari dei ragazzi, affiancati da 5 operatori della cooperativa sociale.

"Per noi la diversità non esiste – continua il presidente –, soprattutto quando vengono fatte queste attività non ci sono differenze perché c’è collaborazione, un elemento importante che rafforza l’autostima dei ragazzi perché hanno fatto qualcosa di importante per gli altri. Alla fine del percorso viene dato loro l’attestato, il diploma di agricoltore". Agricoltori che portano avanti una realtà produttiva di duemila piante all’anno di peperoncino con oltre 110 varietà diverse. Ora in commercio c’è l’‘Agi Comasca’, una varietà nata proprio nel centro e creata dai ragazzi. "L’abbiamo seguito per due anni – spiega l’agronomo del centro Mirco Bianchi – e abbiamo visto che rimaneva sempre il solito frutto. Poi una ditta di Viareggio l’ha prodotta e ora è in commercio".

Non solo peperoncini escono dalla serra e dall’orto della Comasca ma anche "aglio massese, cipolla massese, fagiolini, zucchine..." elenca l’agronomo. E poi c’è la collaborazione con l’università di Pisa con la quale "è stato sterilizzato un pezzo di terreno per vedere se le barbe, che nel nostro territorio sono spesso preda di una malattia, possono invece crescere sane". Pionieri di un esperimento, i ragazzi del centro, che potrebbe riportare questa verdura nei campi apuani. Protagonisti in ogni fase, dalla semina, all’annaffiatura, fino al raccolto che poi donano alle famiglie. Ormai c’è chi in autonomia svolge i propri compiti, proprio come un agricoltore. "Collaboriamo anche con tre scuole materne e primarie – spiega l’educatore Stefano Ciuffi –, i nostri ragazzi aiutano i bambini a imparare attività agricole, poi creiamo un orto nella scuola. I bambini durante l’anno preparano dei vasetti di terracotta disegnati con i loro nomi e alla fine facciamo piantare una nostra piantina. L’obiettivo è farli lavorare con la terra, far capire loro rispetto dell’ambiente, riciclo, compostaggio".

E c’è anche un progetto che mira all’inserimento lavorativo per ragazzi con lievi disabilità che affiancano i 16 del centro. "Tre mattine alla settimana svolgono le attività agricole – conclude Ciuffi – percepiscono borse lavoro e hanno la giornata occupata. Si sono subito integrati bene, contribuiscono alle attività". Tante le storie nel centro. Franco ha 48 anni e lo frequenta da quando ne aveva 18. "Ormai è la sua casa – spiega il presidente di Compass Cesare Ugolotti –: è con persone che sente come componenti della famiglia. Dobbiamo creare loro una stabilità vista l’età avanzata dei genitori. Il nostro obiettivo è che il progetto possa avere una solida struttura per occuparsi 24 ore su 24 di questi ragazzi".