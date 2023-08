Quelle streghe di Camporaghena Teatro in piazza con Cristina Sarti fra leggende e misteri del Seicento

di Monica Leoncini

Ritorna il tradizionale appuntamento con Virgoletta a teatro, di e con l’attrice e regista Cristina Sarti, realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Villafranca in Lunigiana, con uno spettacolo tutto nuovo. Nel racconto-spettacolo ‘Lucia e il diavolo’, tratto dal romanzo di Fabio Milani, Lucia e il diavolo – Ovvero Le streghe di Camporaghena, si narra di una vicenda - vera o verosimile - accaduta in terra di Lunigiana agli inizi del ‘600, tra leggende e misteri inquietanti, suggestivi e spesso ironici, ambientati tra antiche torri di pietra, piccoli borghi arroccati che aprono a viste mozzafiato, sentieri e cammini segnati dal tempo e boschi che nascondono storie, segreti e sospiri.

Una vicenda che ruota attorno alla vendetta della ricca vedova Edmea nei confronti del proprio marito traditore, nonché padre della protagonista, Lucia, la figlia del peccato e da questo peccato segnata a vita e condannata dai propri concittadini, che la riconoscono come strega, devota e serva del diavolo stesso. Lo spettacolo sotto forma di racconto, come il romanzo, si articola attorno alla figure di popolani, semplici e facili prede di credenze e superstizioni, che in quei tempi potevano generare in precipitose e brutali condanne, spesso a danno delle persone più deboli. Ma in questo racconto è proprio la figura dell’inquisitore che esprime il dubbio, il tormento, la fatica del giudizio avventato e che tiene alta la tensione narrativa su quello che accadrà alla povera fanciulla Lucia ingiustamente, o forse no, accusata di essere devota al diavolo e come tale, autrice di omicidi e sparizioni tra i popolani.

Lo spettacolo, scritto e diretto dall’attrice e regista Cristina Sarti, vedrà in scena, oltre a quest’ultima, anche Daniela Bertini, Valdo Mori, Laura Boriassi, Matteo Martorana e Carlo Musto. Per tutti, quindi, appuntamento per mercoledì 9 in piazza della Chiesa a Virgoletta, alle ore 21.30.