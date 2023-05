Quelle ragazze-artiste dell’Ipm Inaugurazione della mostra ’Arke’

Da oggi al 28 maggio, in occasione del Premio Bancarellino, il Palazzo del Tribunale di Pontremoli ospita un grande evento espositivo, patrocinato dal Comune, dal titolo ’Arke’. Si tratta di una mostra itinerante che espone le opere delle giovani ristrette nell’Istituto penale per minorenni di Pontremoli (Ipm). In seguito al successo riscosso a Firenze il 29 aprile durante l’evento ’Invisibili’, che proponeva uno scambio tra le opere degli Istituti penali per minorenni di Firenze e Pontremoli, da oggi le opere delle ragazze riempiranno i muri del bellissimo palazzo di piazza della Repubblica. ’Arke’ celebra la tappa finale di un percorso artistico a cura dell’associazione La Poltrona Rossa. Il progetto, alla seconda edizione, è triennale ed è sostenuto dal Ministero della Giustizia. Quest’anno le ragazze hanno scelto un tema che rimanda alla ricerca delle origini, al concetto dell’essere, degli equilibri delle forze della natura e al principio, Arke appunto. Attraverso un percorso di scrittura e pittura creativa, le giovani artiste hanno potuto sognare una dimensione ’altra’, dove i quattro elementi (acqua, fuoco aria e terra) hanno potuto dialogare fra di loro e determinare la quintessenza e l’equilibrio della vita, la vita delle ragazze. È così che le giovani artiste si sono fatte ispirare dagli elementi del filosofo greco Empedocle. Con la lettura di testi classici, lo studio di storia dell’arte e tanta creatività, le ragazze hanno prodotto opere uniche che rimandano al concetto dell’infinito. L’evento ospiterà anche alcuni quadri realizzati dai giovani dell’Ipm di Firenze e messi a disposizione dalla direzione dell’Istituto fiorentino e dall’associazione Progress che ne cura i progetti artistici. La mostra, organizzata dagli operatori della Poltrona Rossa, è resa possibile grazie alla direttrice Domenica Belrosso dell’Ipm di Pontremoli.

’Arke’ sarà inaugurato oggi, alle 18. Al taglio del nastro saranno presenti Tiziana Di Donna, responsabile delegata della direzione dell’Ipm di Pontremoli, e Ivana Parisi, presidente dell’associazione La Poltrona Rossa. Il programma prevede anche la presenza di Maria Carla Centineo della Compagnia delle Erinni, che leggerà alcuni testi del libro ’Castelli di Lunae’ realizzato con le ragazze della struttura detentiva pontremolese grazie a un progetto sostenuto con i fondi 8x1000 della Tavola Valdese a cura della Poltrona Rossa. A seguire ci sarà la proiezione del video ’La Mia Tempesta’ fatto dalle stesse ragazze.