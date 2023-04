Quelle “Note di pittura“, vetrina per le storie dei giovani artisti

“Note di pittura“, la rassegna artistica organizzata da Aics Massa-Carrara e in collaborazione con il museo Ugo Guidi (MUG2), continua a far registrare numeri sempre in crescita di partecipanti e interessati. Quest’ultimo appuntamento, svoltosi lo scorso sabato, ha messo a confronto col pubblico – grazie al suo formato “smart-event” che ancora una volta si è rivelato efficace – proponendo una mostra e un’esibizione di musica e canto nello spazio di un’ora, il pittore Samuele Bertoneri e il Musicista Alessandro Luisi. I giovani artisti, intervistati da Carla Peruta (presidente provinciale Aics) e Clara Mallegni (Museo Ugo Guidi 2) hanno coinvolto il pubblico attraverso la loro storia artistica, le tecniche di lavoro e i sogni. Bertoneri ha inoltre illustrato le sue opere in sala, Luisi ha conquistato tutti con i suoi brani d’autore accompagnandosi con la chitarra.

c