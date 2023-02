Quelle foto di luci e immagini evanescenti

S’intitola ’Luci e immagini evanescenti-Mobiles Lights 2008-2022’ la mostra di Paola Zucchello che viene inaugurata domani, dalle 16 alle 18, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale a cura di Art Web Gallery. L’artista, originaria di La Spezia, ha riunito gli ultimi 15 anni delle sue opere in fotografia, a partire dagli autoritratti definiti ’Autodinamici’, creati con il suo movimento controllato, alle ’Mobiles Lights’, dove paesaggi di mare, alberi, luci e persone on the road si trasformano in scie di luci. Questi lavori non subiscono elaborazioni computerizzate ma vengono create con il movimento controllato dall’artista durante lo scatto. Inoltre è presente anche la serie ’Rain-Evanescenze’ realizzata tra La Spezia e Genova, dove la trasformazione delle immagini si realizza attraverso il movimento della pioggia e il vapore dietro vetri gocciolanti. All’inaugurazione sarà presentato il suo nuovo catalogo con testi del professor Giorgio Bonomi, che sarà presente, e della critica d’arte Giovanna Riu, che per il finessage di sabato 25 febbraio terrà una conferenza sulle opere dell’artista. Nell’ambito della mostra sarà anche visibile su Youtube la videoperformance ’Butterfly of light’ del 2017. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 15.30 alle 17.30.