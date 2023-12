"Quell’area va rilanciata ma non con Sogegross"

"Così come già detto in passato, ribadiamo la nostra contrarietà all’insediamento del gruppo Sogegross. Insediamento che riteniamo totalmente inadatto, pur condividendo la necessità di rilanciare quell’area". Confesercenti Toscana, con il suo presidente di Massa, Daniele Lorieri, conferma il parere negativo al progetto che ha visto il passaggio positivo in consiglio comunale. "Lunedì, nell’incontro proposto dal sindaco con le associazioni di categoria e la Camera di Commercio, abbiamo ascoltato con interesse le posizioni dell’amministrazione sulla variante. Partendo dalle stesse parole del sindaco, circa le motivazioni addotte alla scelta politica, non possiamo che concordare che un insediamento privato potrebbe portare una riqualifica più veloce e vasta di una zona di vistoso degrado, ma ciò non porta a variare la destinazione del terreno. Ci sono realtà in forte espansione che hanno già fatto richiesta di quel lotto di terreno per fini produttivi e industriali".

Secondo Confesercenti Toscana "con il progetto Sogegross il bilancio positivo sui posti di lavoro non è certo, considerando che l’inserimento di posizioni lavorative da parte del nuovo gruppo andrà solo a portare difficoltà alle aziende locali che raccolgono e soddisfano la domanda del mercato. E in questo caso la nostra esperienza, frutto ad esempio delle conseguenze dei nuovi insediamenti della grande distribuzione anche a Massa, ci dice che il saldo degli occupati non sarà così positivo come promesso da Sogegross".

Lorieri chiede quindi di nuovo all’amministrazione comunale di Massa "di riflettere e di dotarsi di una analisi di impatto dell’eventuale Variante sul livello occupazionale, andando oltre il facile obiettivo di riqualificazione dell’area; obiettivo altrettanto raggiungibile dando spazio alle realtà industriali che già hanno dimostrato interesse all’area".