"Quell’area a Poveromo è abbandonata. Nessuna prescrizione è stata rispettata"

Su quel terreno a Poveromo erano arrivati durante l’estate mezzi e uomini per pulire il bosco e abbattere alberi definiti pericolosi. Sembrava che dovesse diventare la sede per i giochi del Luna Park ma quell’iter si fermò. Tanto comunque fu fatto, con l’autorizzazione da parte del Comune ad abbattere e pulire con delle prescrizioni, però, di piantumazione e sistemazione che non sono mai state rispettate. Ieri mattina, a una settimana dalla scadenza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione del 27 giugno, il Comitato per la biodiversità ha voluto ricordare quanto accaduto e puntare i riflettori su tutto quello che non va. "Le autorizzazioni paesaggistiche e le determine di autorizzazione all’abbattimento degli alberi, della cui legittimità non vogliamo discutere adesso, non sono state ad oggi rispettate – sottolinea il Comitato –. La commissione paesaggistica aveva chiesto la realizzazione di una recinzione in legno a delimitare il terreno ma, come chiunque può vedere, non è mai stata realizzata e all’abbattimento degli alberi non è seguito il reimpianto. Un danno ambientale e sociale che ricade sull’intera nostra collettività. Abbiamo visto, a causa dell’effettivo abbandono di questo terreno, un micro ecosistema distrutto dal parcheggio selvaggio, dalla frequentazione abusiva, dagli stessi lavori iniziali che sono stati effettuati con mezzi meccanici: entrare con mezzi meccanici in un’area di pregio ambientale significa distruggere tutto. Oltre a questo è evidente oggi che la motivazione alla base della richiesta di abbattimento degli alberi, fu in realtà una scusante per altro, visto che numerosi alberi pericolanti sul ciglio della strada sono ancora presenti e questi, sì che comportano rischio per chi percorre la strada".

Oggi quell’area senza recinzione è diventata anche un luogo ‘pericoloso’ o comunque a rischio, come hanno denunciato alcuni residenti che hanno raccontato "di movimenti per lo meno sospetti. Per questo riteniamo che si debba porre un rimedio importante da parte dell’amministrazione, applicando quanto previsto ‘Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato’ – conclude il Comitato – ossia che il Comune si impegna a intraprendere un percorso di ripristino, anche con la sponsorizzazione di privati, per riconsegnare alla collettività un bene prezioso".