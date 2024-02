"Quella Zls rilancerà l’economia"

a Zls Toscana vedrà la luce quest’anno e sarà un’occasione di rilancio economico per le province di Livorno e Massa-Carrara". Lo ha dichiarato il deputato massese delle Lega Andrea Barabotti, intervenendo all’Autorità portuale di Livorno nel corso di un convegno dedicato proprio alla Zls (Zona logistica semplificata). "Affinché diventi un’occasione ancora più importante per tutta la Toscana – ha detto Barabotti – occorrerà certamente migliorare collegamenti tra Toscana costiera e Toscana centrale. Sarà fondamentale che tutti i livelli istituzionali collaborino in modo integrato fra loro per creare un contesto favorevole al mondo dell’impresa, dello sviluppo e del lavoro. Su certi temi dobbiamo superare quel partitismo che ci proietta in una campagna elettorale permanente. Ci sono sfide che riguardano tutti e dobbiamo sottrarle alle divisioni ideologiche".