"Quella guardia medica è una privatizzazione"

"Grande cuore o grande affare?". E’ con questa domanda che il collettivo Massa Città in Comune critica l’accordo fra Comune, Asl e Croce Azzurra Massa Montignoso per il servizio di guardia turistica estiva alla Partaccia, definendolo "una vera e propria privatizzazione. Ci preoccupa l’idea che sia un progetto pilota e che dal 2024 possa essere esteso. Asl e Comune spenderanno cifre importanti di denaro pubblico per garantire servizi che il Sistema sanitario dovrebbe garantire di suo. C’è poco da gioire e ancora meno si deve parlare di ‘grande cuore del volontariato’. Il Comune di Massa già quantifica la sua spesa in 10mila euro per il forfettario ai medici della Croce Azzurra, più la disponibilità dei locali comunali. Questo per un servizio che iniziato il 10 luglio finirà il 15 settembre". Ma somme arriveranno anche dall’Asl che "retrocederà l’80% dei soldi, incassati e versati dai medici, alla Croce Azzurra di Montignoso. Ogni visita fatta ha un preciso tariffario che va da 10 a 25 euro. Tariffe che verranno pagate direttamente dal turista solo perché è in vacanza alla Partaccia".