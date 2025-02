Quella fontana non è potabile

A Massa, com’è noto, molte fontane sono chiuse tra molte polemiche per alcune molto care ai cittadini come quelle di Canevara, dell’Evam, della Rocca della sorgente Cristallo nella zona di San Carlo. Ma anche dalla vicina Montignoso arrivano polemiche sulla Fonte del Biscio, nei pressi della località Crocello, lungo la via Tecchioni che collega Massa a Montignoso. Qui la fontana è aperta ma c’è un cartello di non potabilità messo molto in alto, in una posizione difficile da vedere. Molti si chiedono se non sia un pericolo, perchè ci sono sempre diverse persone che ci vanno a prendere l’acqua soprattutto ora che ora sono chiuse quelle di Massa.