"Quel servizio va riorganizzato"

La sindaca Serena Arrighi chiamata in causa da Lega, Cisl e Cgil per la ‘letteraccia’ scritta dal segretario generale Corrado Grimaldi contro alcuni dipendenti del suo staff, non solo esprime solidarietà al segretario, ma dice che quell’ufficio andava riorganizzato. Una lettera indirizzata a cinque dipendenti, a tre dirigenti, alla sindaca Serena Arrighi, all’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini e al presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici, che ha provocato un terremoto a palazzo civico e il disappunto delle organizzazioni sindacali. Proprio in ragione di questa riorganizzazione della segreteria, qualche mese fa una dipendente comunale dopo un’accesa lite con Grimaldi aveva accusato un malore e sotto palazzo civico era arrivata l’ambulanza. "Il provvedimento del segretario generale Corrado Grimaldi è finalizzato a migliorare l’organizzazione dell’unità di staff del segretario generale – scrive la sindaca Arrighi –. Un ufficio quest’ultimo che può contare su personale altamente qualificato e di grande valore a cui vanno i più sinceri ringraziamenti da parte mia e di tutta l’amministrazione per quanto fa e quanto ha fatto in questi anni in cui si è adoperato, anche oltre il proprio dovere per poter garantire la piena operatività. La realtà odierna, tuttavia, è quella di un ufficio che deve fare i conti con un organico insufficiente e che per lungo tempo non è stato adeguatamente supportato, e quindi si trova ora nella condizione di dover essere riorganizzato. L’obiettivo del segretario generale è quindi esclusivamente quello di rendere l’unità di staff più efficiente per rispondere al meglio alle tante necessità che un ufficio tanto nevralgico è chiamato ad affrontare".

Arrighi si dice certa che questo spirito "sia esattamente quello che anima tutti i lavoratori comunali – conclude – e quindi sono fiduciosa che ci sarà la massima collaborazione per raggiungere questo obiettivo da parte di lavoratori e rappresentanze sindacali alle quali ribadisco una volta di più la massima disponibilità al confronto. Ci tengo infine a fare un distinguo tra questa vicenda e la riorganizzazione della struttura gestionale del Comune: una decisione politica quest’ultima, approvata dalla giunta e che crediamo avrà un grande impatto nel rendere più funzionale il lavoro degli uffici comunali".