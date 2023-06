Quel gesto che salva vite umane Fratres, 2400 donazioni in un anno

L’importanza di donare il sangue: un gesto di civiltà e soprattutto di grande altruismo. La Lunigiana ha partecipato alla “Giornata mondiale del donatore di sangue“, la quale aveva per tema l’importanza del donare in modo periodico e regolare: un tema di stretta attualità per il nostro Paese, dove l’indice di donazione è fermo all’1,6%.

Fondamentale risulta per il futuro il fatto di stimolare un incremento delle donazioni e, in quest’ottica, diventa cruciale soprattutto sensibilizzare i giovani. Molti comuni hanno illuminato di rosso i loro monumenti più significativi. "Dobbiamo avere la capacità - spiega Alberto Albericci, bagnonese, della Fratres territoriale Massa Carrara - di sensibilizzare, coinvolgere e includere sempre più persone, stimolando in loro valori di dedizione e senso civico. I nostri compiti come associazione sono la promozione e la chiamata dei soci".

Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana, presente e attiva sul nostro territorio da oltre sessant’anni, nell’anno 2022 ha raggiunto le 2.417 donazioni, così ripartite: Bagnone (218 donazioni), Filattiera (351), Massa (276 ), Mulazzo (327), Pontremoli (894 ), Villafranca (278 ), Zeri (73), con complessivamente 1.338 donatori attivi, compresi 94 nuovi donatori.

"E’ senza dubbio doveroso ringraziare i donatori per la generosità - aggiunge -, grazie di cuore al personale medico e infermieristico per la loro disponibilità e collaborazione. Si sta avvicinando il periodo estivo, sempre difficile; la Toscana è una meta ambita dai vacanzieri, con una affluenza di persone elevata sul nostro territorio, si dovrà quindi far fronte a quelle che saranno le urgenze e le necessità negli ospedali e nei Pronto soccorso. Consiglio ai donatori prima di andare a donare e poi di andare in vacanza. La Lunigiana è sempre stata generosa, ricca di valori umani, ci siamo sempre messi al vertice come indice di donazione, è nostro compito continuare a essere di aiuto come cittadini".

"Continuo nel mio appello, rivolto a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che siano in buona salute, dai 18 ai 65 anni e che abbiano un peso superiore ai 50 chili – conclude il presidente Albericci – Abbiamo bisogno di nuovi donatori, le informazioni si possono trovare alle associazioni Fratres dei nostri comuni o nei Centri trasfusionali".

Monica Leoncini