Quei segnalibri ’made in Ipm’ Il lavoro delle ragazze dell’istituto per i relatori del ’Salotto d’Europa’

di Andrea Luparia

Primo incontro del Salotto d’Europa, questa sera a Pontremoli. Alle ore 21 Paolo Veronesi parlerà su tema “La vittoria sul cancro“. Facile immaginare la presenza in piazza di tanti spettatori. Meno facile da prevedere era la partecipazione, come parte attiva, delle giovani “ospiti“ dell’Istituto penale minorile femminile di Pontremoli. Sono state loro, infatti, a creare i segnalibro che saranno donati a tutti gli oratori che in questi giorni si succederanno sotto il “Campanone“ di Pontremoli. E non è la prima volta che queste ragazze affiancano gli organizzatori delle tante iniziative che si svolgono in città e dintorni. Partecipano anche, con successo, al “Campionato di Giornalismo“ ideato dal nostro giornale, iniziativa che coinvolge da tanti anni gran parte degli istituti scolastici provinciali. Ma facciamo un minimo di storia.

Per chi non lo sapesse, l’Ipm offre alle giovani un laboratorio di cucitoriciclo condotto da Anna Paola Lorenzi (della cooperativa Aurora Domus) che lavora “in loco“ da circa 8 anni. Nel laboratorio le ragazze imparavano ad usare la macchina da cucire per creare manufatti come borse, grembiuli e addobbi natalizi usando solo materiali di recupero, sia per far capire che non si spreca nulla sia per insegnare che tutto può essere utile. E’ l’unico luogo, all’interno dell’istituto penale, in cui le ragazze possono sperimentare e imparare un lavoro manuale rendendosi protagoniste della creazione di un oggetto dall’inizio alla fine. Da circa un anno l’Ipm ha diversificato questa attività, spostandola nella realizzazione di oggettistica varia, sempre usando materiali recuperati. Riciclando e dando libero sfogo alla fantasia, si passa dal recupero dei cddvd, alle scatole di cartone, a quaderni, cornici e segnalibri. E un segnalibro sarà donato dalle ragazze agli ospiti che ogni sera calcheranno il palco della manifestazione quale gesto benvenuto. Tra gli ospiti, per capirci, ci saranno anche due ex magistrati come Luigi de Magistris e Luca Palamara.

Particolare importante. L’idea di partecipare agli eventi culturali di Pontremoli è nata all’interno del laboratorio ma è stata assolutamente condivisa sia dalla direttrice Domenica Delrosso che dalla vice direttrice Tiziana di Donna.