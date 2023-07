Quei ’palcoscenici stellati’ Spettacoli per burattini e passeggiate artistiche

Proseguono gli appuntamenti di ’Palcoscenici stellati’ (ora d’inizio 21.30). Stasera e domani a Massa (partenza dalla piazza del teatro), e lunedì a Marina (partenza da Villa Cuturi), è in programma ’Walkabout Promenade’ di Sonia Antinori, per la regia di Ruggero Franceschini (produzione Malte). Si tratta di un progetto performativo che nasce dalla fusione dei diari di viaggio di Sonia Antinori in Burkina Faso, Messico, Cuba e Australia con le ricerche della fotografa Lucia Baldini e del compositore musicista Arlo Bigazzi. Una passeggiata per un massimo di 18 persone (dotate di cuffie wi-fi), condotta da una guida-performer che accompagna i partecipanti favorendone il processo di immersione in una realtà ’altra’ esplorata attraverso il movimento e lo sguardo.

A Villa Cuturi, stasera e domani, sono in programma due spettacoli per bambini. Stasera va in scena ’Il Drago dalle Sette Teste’ (età consigliata: 4-10 anni) di Enrico Spinelli, per la regia di Giulio Casati (produzione Pupi di Stac). Una movimentata storia d’avventure, ancora una volta attinta alla fonte delle antiche fiabe popolari toscane.

Domani, invece, sarà la volta de ’Le orecchie di Zio Coniglio’. Una favola venezuelana, spettacolo di burattini a guanto, di e con Miguel Rosario (produzione Pupi di Stac). Tutti i personaggi sono animali del tropico e i loro habitat sono le Ande e la calda pianura venezuelana con gli immensi fiumi abitati da anaconde e caimani. Il testo è arricchito da simpatiche canzoni originali che rendono lo spettacolo vivace e divertente.

Infine, questa sera, nel suggestivo scenario del Castello Malaspina di Massa, si terrà ’A spasso con il delitto’. E’ una passeggiata con delitto che si svolge in un itinerario a tappe, all’interno del quale, oltre a ricevere brevi cenni storici e folkloristici, i partecipanti assisteranno alle scene chiave di un vero e proprio giallo. Sarà compito loro di cercare di risolvere un mistero con l’aiuto di indizi disseminati sul percorso tramite Qr code scansionabili.