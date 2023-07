Quei ’frammenti’ di ombre e misteri

Alla presenza dell’assessora Gea Dazzi e di molti amici e simpatizzanti, in piazza delle Erbe a Carrara è stata inaugurata la mostra "Frammenti… " dell’artista Donatella Gabrielli curata da Daniela Bertani e Nadia Grassi. L’iniziativa è dell’associazione Artemisia che in piazza ha la sede. Hanno presentato la mostra Chiara Diamanti e Piero Garibaldi, illustrando il percorso artistico di Gabrielli e queste sue opere dedicate alla magia e al mistero delle ombre. Sulla stessa scia di ombre e misteri, sempre in piazza a cura di Artemisia, è stato presentato il romanzo "Il viaggio dentro la tempesta" della giornalista e scrittrice Angela Maria Fruzzetti (Helicon edizioni). Un evento arricchito dalle letture di Marcella Cardone e dalle musiche di Aurora Baccioli.