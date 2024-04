"Quegli alberi di Poveromo vanno subito ripristinati"

"Ripristinare gli alberi abbattuti nel terreno a Poveromo l’estate scorsa". Lo chiede il Comitato Ugo Pisa, che ricordano come il 27 giugno 2023 il dirigente Fabrizio Boni avesse "accolto la richiesta di abbattimento di alberi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, in un terreno a Poveromo che si trova tra il lungomare e Via Verdi, all’altezza di via Poveromo. Sia il dirigente che la Soprintendenza hanno prescritto di mettere a dimora una quantità di piante pari a quella abbattute e di dare comunicazione dell’avvenuta piantumazione entro sei mesi dalla data dell’autorizzazione". Ricordiamo che la richiesta era arrivata per permettere la realizzazione di una sorta di luna park che scatenò molte polemiche.

"Ad oggi – continua il Comitato – nonostante siano trascorsi 9 mesi, non risulta che sia stata effettuata alcuna operazione di reimpianto. Ci siamo accorti però che il regolamento del patrimonio verde del Comune prevede espressamente che, nel caso il taglio riguardi più di 5 alberi, debba essere prestata fideiussione da parte del richiedente i tagli a garanzia della corretta messa a dimora di nuovi esemplari. A questo punto – conclude il Comitato – chiediamo al Comune che tale fideiussione, che riteniamo sia stata richiesta dagli uffici e sia stata prestata dal richiedente, venga utilizzata per l’esecuzione delle prescrizioni previste dal dirigente e dalla Soprintendenza stessa".