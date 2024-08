Quattro titoli per ’Contemporaneamente’ La rassegna teatrale "Contemporaneamente a Massa" presenta quattro spettacoli di grande interesse, tra cui adattamenti di libri e performance musicali, che si terranno al Teatro dei Servi e al Guglielmi. In programma opere di autori come Emma Dante e Roberto Latini, con un focus anche su spettacoli per famiglie.