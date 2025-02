Quattro posti di ufficio per l’Autorità portuale

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha indetto quattro selezioni per altrettanti posti di vari profili professionali così suddivisi: ufficio marketing, ufficio sistema di gestione e business intelligence, direzione pianificazione e sviluppo, ufficio sistemi portuali della direzione pianificazione e sviluppo. Le assunzioni sono a tempo indeterminato, tranne quella per l’ufficio marketing. Sono richiesti specifici titoli di studio per ciascun profilo professionale, in particolare laurea in materie che vanno da economia a gestione aziendale fino a informatica e ingegneria. Per i dettagli si rimanda alla lettura dei testi integrali dei relativi bandi di concorso, reperibili sul sito dell’Autorità portuale. L’esame sarà composto di prova scritta e successivo colloquio. La domanda va spedita entro il 13 marzo tramite Pec all’indirizzo [email protected]. Per informazioni pratiche e tecniche è possibile rivolgersi al numero 010 2412794 o all’indirizzo e-mail [email protected].