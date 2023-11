Quattro mesi fa ci lasciava. Enzo Marco

Stamani alle 9 di quattro mesi fa moriva l’artista e scrittore Enzo Marco Diamanti (nella foto), falciato da un’auto sul viale XX Settembre mentre stava attraversando la strada in località Fabbrica, a pochi passi dalla sua abitazione. Una scomparsa che ha portato un enorme vuoto nel mondo della cultura, in particolare nell’ambito del dialetto di cui Enzo Marco era un cultore. Per tutta la sua vita non ha fatto altro che scrivere e tradurre in dialetto testi di qualsiasi natura, con particolare riguardo alle favole. In carrararino aveva tradotto Pinocchio, ‘Alice nel paese delle Meraviglie’, ‘Il piccolo principe’, giusto per fare qualche esempio. Enzo Marco ha anche ideato l’oroscopo in carrarino per il nostro giornale.