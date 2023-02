Sono dovuti intrervenire i vigili del fuoco, salendo da Carrara in direzione Campo Cecina e oltre per recuperare quattro giovani che ieri hanno deciso di fare una scampagnata sulle Alpi Apuane. Il tempo era bello ma avevano fatto male i conti con le loro forze e la rapidità con cui in montagna, dopo il tramonto, scende il buio più completo. Così si sono trovati nell’oscurità, per i monti, senza sapere dove andare. Uno dei quattro era anche molto spaventato. Per fortuna avevano i cellulari e hanno chiesto aiuto. Mentre a Massa l’addetto alla centrale operativa teneva i collegamenti via cellulare confortandoli e allo stesso tempo tracciando la loro posizione (erano sul monte Borla), sul posto arrivavano i vigili del fuoco di Carrara che hanno poi riportato i giovani a valle.