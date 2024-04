Quattro giovani laureati per il Comune di Genova

L’amministrazione comunale di Genova attiva 4 tirocini volti a professionalizzare giovani laureati in supporto delle attività connesse all’espletamento delle operazioni di back office, costituendo altresì un supporto tecnico al personale per lo svolgimento di eventuali compiti specialistici che si rendano eventualmente necessari acquisendo nel contempo esperienza e professionalità nel campo delle rilevazioni territoriali dell’ufficio sostenibilità, transizione ecologica e statistica – progetti speciali. La durata dello stage è stabilita in mesi 6 con decorrenza a partire dal mese di maggio, fino a scorrimento graduatoria entro l’annualità 2024. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre il 14 aprile 2024 indirizzata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, Via Garibaldi 9 – 16124 – Genova, a mezzo Pec indirizzata a sviluppoeconomico. [email protected].