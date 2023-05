Quattro giorni di esercitazioni e la sfida incrociata delle ’Vabbiadi’

L’allestimento del campo, i corsi, le esercitazioni cinofile e antincendio. Si è conclusa a Vinci Vabit2.3, la quattro giorni di corsi di formazione ed esercitazioni promossa dai volontari dell’antincendio boschivo della Toscana. C’era anche un po’ di Lunigiana, con la presenza di molti volontari della Vab di Villafranca e di Carrara. Nella sede Vab di Vinci la manifestazione, durante la quale i volontari hanno potuto cimentarsi in esercitazioni, corsi di formazione e nella prima edizione delle Vabbiadi, una gara fra le sezioni che si sono sfidate tra loro replicando alcuni scenari che si possono verificare durante un incendio boschivo. Nel campo attrezzato a Vinci c’erano oltre duecento volontari che si sono impegnati a montare e smontare il campo, come in una vera emergenza, partecipare a corsi di vario genere e a esercitazioni di Protezione civile. Senza dimenticare il divertimento, con la gara delle Vabbiadi e un concerto in piazza a Vinci.

"C’erano centinaia di volontari - ha detto il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia - provenienti da tutta la Toscana e anche dalle altre regioni. Mezzi antincendio, unità cinofile addestrate per la ricerca delle persone scomparse, esercitazioni e tanta formazione per supportare i sistemi di Protezione civile comunali e regionali. Grazie ai centinaia di volontari che hanno partecipato a questi giorni di esercitazioni, ben organizzati dalla Vab di Vinci". Referente del campo era Vilmo Martinelli, coordinatore della Vab di Villafranca. "Per prima cosa abbiamo allestito il campo - ha detto - con i volontari che hanno dormito nelle tende. Poi due giorni di corsi e lo smontaggio del campo. I volontari hanno partecipato numerosi alle varie attività, ai corsi di formazione e alle Vabbiadi, ma anche alla gestione del campo, dando una mano in cucina, oppure svolgendo attività di segreteria. Prossimo anno tutti a Valdelsa". M.L.